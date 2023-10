Abodi e Fitto convocano riunione su Giochi del Mediterraneo

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, d'intesa con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha convocato una riunione, auspicabilmente risolutiva, finalizzata alla definizione del nuovo assetto organizzativo dei Giochi del Mediterraneo 2026. I Ministri hanno invitato a partecipare all'incontro il Presidente della Regione Puglia On. Michele Emiliano, il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il Commissario straordinario Taranto 2026 Massimo Ferrarese, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente CIJM Taranto 2026 Davide Tizzano.



