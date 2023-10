Università Bari e Pechino insieme per un corso in Biotecnologie

La Beijing union university, in Cina, ospiterà presto un corso di laurea avviato in collaborazione con l'università Aldo Moro di Bari. Si tratta del percorso quadriennale in Biological engineering, che punta a formare laureati esperti nel campo delle biotecnologie.

L'accordo, approvato dal Senato accademico di Uniba, una volta ottenuto l'ok del ministero dell'Istruzione cinese, porterà durante primi tre anni i docenti baresi a Pechino, per tenere 17 insegnamenti in lingua inglese. Durante il quarto anno, invece, un gruppo di studenti cinesi sarà accolto da Uniba per seguire le lezioni del terzo anno del corso di laurea in Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile. A questi studenti verrà attribuita, previa verifica dei requisiti necessari e convalida degli esami sostenuti in Cina, il titolo di studio di dottore in Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile.

Si tratterà, quindi, di doppio titolo, italiano e cinese.

L'accordo prevede inoltre la possibilità che in futuro studenti baresi possano andare in Cina per svolgere tesi sperimentali e attività di ricerca nell'ateneo di Pechino.



