Ricostruito volto del beato Giacomo di Bitetto con stampa in 3D

Un lungo lavoro ha permesso di ricostruire il volto del beato Giacomo di Bitetto, paese del Barese in cui il frate originario di Zara è morto nel 1496. I risultati delle analisi saranno presentati sabato prossimo nel santuario dedicato al beato e in cui si trova il suo corpo "inflessibile e incorrotto".

La ricostruzione del volto è stata possibile utilizzando una scansione tridimensionale fotogrammetrica che ha permesso la realizzazione di un modello 3D del volto mummificato del beato che, sulla base delle ricerche fatte da Cicero Moraes e De Greef, ha permesso una raffigurazione inedita e realistica del viso. Fondamentale nella ricerca scientifica e tecnologica è la stampa 3D del volto, realizzata nel laboratorio di prototipazione rapida e reverse engineering del Politecnico di Bari in collaborazione con la scuola di specializzazione di Medicina legale dell'università degli studi barese.

L'opera finale, un calco in terracotta, è stata rifinita e colorata da fra Giuseppe Piarulli, coniugando arte e tecnologia per fornire un'immagine realistica e fedele del beato Giacomo.





