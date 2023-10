In Salento sono in corso le ricerche in mare di un pescatore la cui barca, con l'attrezzatura da pesca, è stata ritrovata sul litorale di Torre Inserraglio, marina di Nardò. Sul posto stanno operando i mezzi della capitaneria di porto. Già attivato il gruppo subacqueo dei vigili del fuoco.



