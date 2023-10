Pescatore disperso nel mare del Salento, ritrovata barca

Un pescatore 70enne risulta dispero in mare in Salento. Dell'uomo non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, quando è uscito con la sua barca che è stata ritrovata, con il motore acceso, a tre miglia al largo dalla costa. Le ricerche sono in corso nel tratto di mare tra Torre Inserraglio e Sant'Isidoro.

L'allarme è stato dato questa mattina dai familiari dell'uomo, di Porto Cesareo, preoccupati per il mancato rientro a casa. Sul posto stanno operando i mezzi della capitaneria, i sub dei vigili del fuoco a cui a breve si aggiungerà anche un elicottero.



