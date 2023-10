Un uomo di 54 anni è morto schiacciato dalla motozappa a bordo della quale si trovava per effettuare dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà. La vittima è Martino Lombardo. L'incidente è accaduto alla periferia di Alliste, città in cui viveva il 54enne. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA