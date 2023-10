Aci,Progetto MotorTerapia per persone diversamente abili

"Abbattere le barriere e valorizzare la diversità": è stato questo il leit motiv dell'incontro tenutosi in mattinata a Bari nell'istituto Gorjux, dal titolo "MotorTerapia ed i navigatori speciali", con associazioni, genitori e persone con diversa abilità motoria o cognitiva.

L'incontro è stato in vista dell' evento del 5 novembre all'Autodromo del Levante di Binetto (Le), "MotorTerapia, Trofeo Aci Bari-Bat: una gara di emozioni, abbracci e sorrisi", durante il quale i navigatori speciali saliranno a bordo di auto sportive e moto per vivere un giro in pista.

"Oggi presentiamo il terzo trofeo MotorTerapia Ac Bari Bat. E' importante per noi tornare, dopo un blocco dovuto prima al Covid poi a una serie di problematiche, e lo facciamo qui, nella scuola Gorjux, grazie alla grande disponibilità del dirigente.

Abbiamo scoperto che è una scuola di eccellenza con 60 ragazzi diversamente abili che vogliamo assolutamente portare con noi in questa giornata a Binetto", ha spiegato Maria Grazia De Renzo, direttrice Ac Bari Bat.

Parole a cui fanno eco quelle del dirigente scolastico dell'istituto, Donato Ferrara: "Abbiamo un'utenza corposa e ricca di allievi con situazioni di bisogni educativi speciali. I rapporti in rete con Aci e con le istituzioni sono sempre proficui per dare opportunità agli allievi".

A spiegare meglio l'evento del 5 novembre è stato Francesco Perulli, responsabile del progetto MotorTerapia: "Oggi abbiamo iniziato un nuovo percorso di comunicazione, da un po' di giorni il motore del nostro progetto si è attivato in provincia di Bari per poi arrivare, tutti pronti in pista il 5 novembre a Binetto.

Abbiamo però voluto cambiare la comunicazione, non solo tramite social che tanto ci aiutano nella diffusione, ma anche avendo l'opportunità di entrare nelle scuole, incontrando le associazioni e i navigatori speciali, per conoscerli e spiegare cosa è MotorTerapia. Si tratta di un evento no profit che coinvolge tantissimi attori con l'idea finale di creare emozioni e di farci venire anche nuove idee per abbattere barriere" .





