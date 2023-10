A Bari in centinaia scioperano per il clima, 'emergenza è reale'

Sono circa 400 le persone scese in piazza a Bari per lo 'Sciopero del Clima' organizzato in più di 35 città italiane dal movimento Fridays for future. In corteo sfilano cittadini, studenti, rappresentanti di associazioni.

"L'emergenza climatica - dice Marco Modugno, portavoce nazionale di Fridays for future Italia e referente barese del movimento - è sempre meno potenziale e sempre più reale. Siamo scesi nuovamente in piazza perché i giovani sentono ogni giorno di più la crisi climatica. L'ecoansia è un problema riconosciuto che grava sempre più sulle giovani generazioni, che non hanno potere, non sono ascoltate e non sono rappresentate dalle istituzioni".

"Non possiamo - aggiunge - risolvere il problema climatico se le diverse generazioni non collaborano in un'unica direzione e se saremo lasciati soli. Oggi uniamo questioni nazionali ad altre locali: la Regione Puglia sta facendo gravi errori dal punto di vista delle politiche ambientali, a partire dalla discussa legge regionale sulle dune costiere. Ma abbiamo fatto richieste alle istituzioni anche per quanto riguarda l'ex Ilva, il problema della Xylella, il trasporto pubblico e le nuove infrastrutture energetiche della Regione come il gasdotto Poseidon di Otranto, dall'alto impatto ambientale".

I manifestanti si sono riuniti in piazza Armando Diaz alle ore 9 e da è partito il corteo sul lungomare. Prima fermata all'esterno del palazzo della presidenza della Regione, poi la manifestazione proseguirà fino alla sede del Consiglio regionale in via Gentile, nel quartiere Japigia. Oltre a Fridays for future sono presenti gli attivisti di Ultima Generazione, il collettivo universitario Opposizione studentesca d'alternativa e gli studenti dei licei Flacco, Socrate e Salvemini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA