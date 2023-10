Puglia, il 10 aprile sarà la Giornata regionale della costa

Il prossimo 10 aprile in Puglia si celebrerà la giornata regionale della costa. L'idea, promossa da Regione Puglia, Guardia costiera regionale e Politecnico di Bari, è diventata concreta e sarà realtà a partire dal 2024.

L'iniziativa si affiancherà alla Giornata nazionale del mare, che si celebra l'11 aprile, ed è stata presentata questa mattina nella sede del Politecnico di Bari alla presenza, fra gli altri, del sindaco Antonio Decaro, dell'assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese, del rettore del Politecnico Francesco Cupertino e del direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica, Vincenzo Leone. L'obiettivo è partire dalla Puglia per estendere questa giornata a tutta Italia, per valorizzare e far conoscere le diverse sfaccettature che caratterizzano questa risorsa di grande valore culturale, storico, turistico, economico e ambientale. "L'iniziativa servirà a porre sia il tema della tutela sia della valorizzazione della costa", ha detto Decaro. "In un Paese che ha ottomila chilometri di costa questa idea è fondamentale - ha proseguito Leone -. Partiamo da questa Regione per cercare di offrire una visione unica non solo del mare ma anche della costa. Speriamo di arrivare al 10 aprile con proposte concrete per mettere a sistema la costa, per fare della costa un elemento centrale per il Paese".



