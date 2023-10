Commissione Csm, Leone de Castris procuratore generale di Bari

La commissione incarichi direttivi del Csm ha proposto all'unanimità Leonardo Leone de Castris come nuovo procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari. Se il Plenum confermerà la proposta della commissione, il magistrato salentino succederà ad Anna Maria Tosto, in pensione da alcuni mesi.

Leone de Castris è attualmente procuratore della Repubblica a Lecce. In precedenza è stato capo delle Procure di Foggia e Rossano (Cosenza) e sostituto procuratore per 12 anni a Brindisi e per 10 anni alla Dda di Lecce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA