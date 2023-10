Carabiniere convince 23enne a non compiere rapina e la arresta

A sventare ieri pomeriggio una rapina ai danni dell'ufficio postale di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese, è stato un carabiniere che, con sangue freddo, ha parlato con la donna che taglierino in mano, teneva in ostaggio uno dei clienti della filiale convincendola a desistere e riuscendo poi ad arrestarla. In manette con l'accusa di tentata rapina è finita una ragazza di 23 anni originaria di Corato (Bari) che ora si trova nel carcere di Foggia.

Secondo quanto riferiscono i militari, l'intervento è iniziato dopo una telefonata di un cittadino al 112 che segnalava la presenza nelle Poste di una persona armata. Il carabiniere appena arrivato, ha notato che la 23enne stringeva a sé, puntandogli l'arma alla gola, un anziano che era immobilizzato dalla paura come tutti gli altri clienti. Il militare è così entrato e ha iniziato a parlare alla donna cercando di convincerla a fermarsi e a riflettere su quanto stava facendo. Dopo pochi minuti, la 23enne ha lasciato andare il pensionato ed è stata arrestata.



