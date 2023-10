Thannauser di Wagner al Petruzzelli, a tratti scabroso

Sarà a tratti "scabroso" l'allestimento scenico del Thannauser di Richard Wagner che andrà in scena al teatro Petruzzelli di Bari mercoledì prossimo con la regia di Uwe Eric Laufenberg. "Ci saranno - spiega il sovrintendente Massimo Biscardi - nudi femminili e maschili, ma d'altra parte quando Wagner scrive che l'opera inizia con un'orgia, è chiaro: c'è chi può rappresentarla in maniera più velata ma i tedeschi no, loro la rappresentano esattamente come un'orgia. Per cui chiedo al pubblico di entrare intellettualmente nel modo di pensare un'opera 'in tedesco'".

Il Thannauser che andrà in scena a Bari (la prima l'11 ottobre alle 20.30) è una versione più matura e ricca dell'originaria che ha visto la luce a Dresda nel 1845, perché risente delle modifiche che Wagner apportò tempo dopo, tra gli anni Sessanta e Settanta. Dopo Dresda, l'opera fu rappresentata in Francia, quando Wagner inserì una pantomima al posto del balletto che veniva imposto dalle abitudini del pubblico parigino, che peraltro non gradì. E poi la ripropose a Vienna apportando uteriori ritocchi all'impianto originale.

Al Petruzzelli, in tre atti e per circa tre, saranno rappresentiati i due volti dell'amore, quello carnale che Thannauser vive sul monte di Venere, e quello spirituale che poi ricercherà tra i mortali e che ritroverà in Elisabetta, una donna di cui era innamorato e che sceglierà di sacrificarsi perché lui possa essere redento nonostante il Papa rifiuti di perdonare i suoi peccati.

Il contrasto tra le passioni e lo spirito, tra l'amore di Elisabetta e la carnalità di Venere, sarà arricchito in scena dalla proiezione dei volti di alcuni Papi di varie epoche. "C'è tutto - conclude Biscardi - c'è il Vaticano, c'è il Papa che rifiuta di dare il suo perdono e c'è Elisabetta che fa ottenere la redenzione a Thannauser che può così morire 'santo'. A Bari non ci scandalizzeremo sicuramente per i nudi che fanno parte di un'estetica che abbiamo conosciuto in tutte le arti italiane ed europee".



