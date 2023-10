Waterfront città vecchia, al via lavori molo S. Antonio a Bari

Oggi è stato compiuto un nuovo passo avanti verso la riqualificazione del waterfront di Bari vecchia.

Sono infatti cominciati i lavori di demolizione degli edifici che ospitano le postazioni dei pescatori, al molo Sant'Antonio.

Un'opera necessaria, spiega il Comune di Bari in una nota, per consentire l'accesso dei camion che trasporteranno i massi destinati a comporre le nuove barriere frangiflutti in acqua, in aggiunta a quelle esistenti. Le opere proseguiranno, condizioni meteo permettendo, fino all'inizio della prossima primavera. In una seconda fase si passerà alla costruzione del nuovo edificio previsto sul molo. Durante i lavori il traffico sul lungomare non sarà mai interdetto, saranno sottratti soltanto alcuni posti auto presenti all'interno delle recinzioni di cantiere. Gli interventi rientrano nelle operazioni di riqualificazione del waterfront di Bari vecchia, nel tratto compreso fra Santa Scolastica, il molo Sant'Antonio e il molo San Nicola. I lavori sono stati aggiudicati all'azienda Rossi Restauri, per un importo complessivo di 10.193.598,11 euro.

Da progetto, il molo Sant'Antonio sarà ridisegnato con l'inserimento al suo interno di una serie di funzioni legate al turismo, alla ricettività e al tempo libero.



