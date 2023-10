Biciplan metropolitano, lavori ciclovia adriatica e conca barese

Sono cominciati oggi i lavori per la realizzazione di una delle tre ciclovie inserite del Biciplan metropolitano, il piano della mobilità ciclabile della Città metropolitana di Bari. Si tratta della Ciclovia adriatica e della Conca barese, un circuito di collegamento fra i Comuni di Valenzano, Capurso e Cellamare, caratterizzati dalla presenza di beni di rilevanza culturale, storica e religiosa, realtà scientifiche come parco di Tecnopolis e itinerari ciclabili lungo lama Balice, lama San Giorgio e lama Giotta. L'importo complessivo, è detto in una nota della città metropolitana, è di sette milioni di euro, mentre l'opera dovrebbe essere ultimata a luglio 2024.

"Prende corpo l'impegno preso da tutti i sindaci dei Comuni dell'area metropolitana nei confronti dei propri territori e delle future generazioni - afferma il sindaco metropolitano, Antonio Decaro -. Realizzare itinerari turistici che collegano Comuni e beni paesaggistici e culturali è stata una scelta condivisa che volge lo sguardo al futuro del nostro territorio, attraverso infrastrutture sostenibili, di basso impatto ambientale e che favoriscono la mobilità alternativa". Il Biciplan prevede una rete di percorsi ciclabili di 230 chilometri e un intervento complessivo di 26 milioni di euro finanziato dal Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Bari. Le altre due ciclovie in programma sono la Ciclovia delle lame e la Ciclovia dell'alta Murgia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA