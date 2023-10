Apre l'ambulatorio sociale polispecialistico a Manfredonia

"E' un passo in avanti nel servizio della carità. Sappiamo delle difficoltà a livello sanitario e quindi diciamo grazie ai medici volontari che hanno aderito al progetto". Lo ha detto padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo all'inaugurazione dell'ambulatorio polispecialistico all'interno della casa della carità nella struttura diocesana a Manfredonia nel Foggiano. Si tratta di un ambulatorio che "offrirà, in forma gratuita, orientamento sanitario e assistenza sanitaria di base e specialistica ai migranti e alle persone in stato di bisogno, in regime di reciproca collaborazione con le autorità sanitarie locali. Sarà aperto ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì.

"Abbiamo pensato ad una risposta attenta ai bisogni dei cittadini più fragili perchè oggi curarsi è sempre più difficile" - ha detto don Luciano Pio Vergura direttore della Caritas diocesana. "Il servizio si rivolge, in un momento di grande difficoltà della sanità pubblica per carenza di medici, a chi sta soffrendo di più di questa situazione, che sono le categorie più deboli, le persone non coperte dal servizio sanitario nazionale e che non potendo affrontare le spese di una sanità che è costosa rinunciano a curarsi" - ha sottolineato Roberto Murgo, direttore sanitario dell'ambulatorio.



