Aci,un tuffo nel passato per Ruote nella Storia a Galatina

Si è concluso l'appuntamento di Ruote nella Storia a Galatina, dallo scorso 30 settembre all'1 ottobre. La manifestazione nata dalla sinergia tra ACI Storico e Automobile Club d'Italia è ritornata in Salento dopo Otranto nel 2021 e Lecce del 2022. A garantire la riuscita di questa tappa la collaborazione dell'Automobile Club Lecce, presieduto da Francesco Saverio Sticchi Damiani e diretto da Francesca Napolitano.

Presente anche il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani: "Il format Ruote nella Storia ha centrato il suo obiettivo: offrire agli appassionati di tutta Italia l'opportunità e la spinta motivazionale di tirare fuori dal garage la propria vettura d'epoca in eventi di un certo livello, attraverso i quali conoscere e scoprire le bellezze e le peculiarità di cittadine e borghi, anche non lontano da casa e quindi del territorio vicino. L'evento di oggi è stato un tuffo nella Galatina degli Anni '30-'40 e '50".

"È stata una due giorni splendida, le auto incantevoli, Galatina meravigliosa ed accogliente - ha sottolineato il Presidente dell'AC Lecce - La prova di avviamento alla regolarità ha appassionato i partecipanti fino all'ultimo metro, comprovando l'idea di dare all'evento un tocco di sportività all'insegna del puro divertimento".

"È un evento di grande coinvolgimento e di richiamo per i piccoli ed i grandi appassionati", ha detto Vincenzo Leanza, direttore di ACI Storico.

Tra le auto presenti, la "Balilla" Anni '30 e la "Topolino", la Jaguar MK del 1950, la Lancia Aurelia B 24 convertibile America protagonista nel film "Il Sorpasso", la Jaguar E Type Roadster alleata di Diabolik, la Mercedes SL. Ed ancora, la Lancia Appia del film "la Pazza Gioia" e l'Alfa Spider de "Il Laureato".

Immancabili le auto 'popolari' come la Fiat '500, il Maggiolino e la Bianchina panoramica. E poi la Lancia Delta Integrale vincitrice di tanti Campionati del Mondo Rally e una delle regine del Motorsport, oltre alla Delorean dmc-12, di "Ritorno al Futuro".



