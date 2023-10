Aci,corsi legalità per automobilisti dopo il ritiro patente

Ha preso avvio oggi, nella sede dell'Aci Bari Bat, la collaborazione dell'Automobile Club con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. Una collaborazione già avviata con l'ideazione e attuazione del progetto Ge.N.E.R.Azioni - Generare Nuove Esperienze (di) Rete (con) Azioni, che vede la sua seconda edizione.

Il progetto prevede un percorso di educazione alla legalità per gli automobilisti ai quali è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Il direttore dell' UIEPE di Bari dr. Simone Francesco Gallo evidenzia come "il modello di probation che si sta progressivamente costruendo nei nostri sistemi operativi è sempre più fondato su un'azione di graduale spostamento delle esecuzione pene e sanzioni negli stessi micro sistemi sociali nei quali il soggetto è entrato in conflitto con la legge".

"In questa prospettiva - continua - il progetto "Generazioni 2 prevede laboratori formativi e di sensibilizzazione, condotti da funzionari del nostro Ufficio e professionisti appartenenti agli enti aderenti al progetto inerenti a tematiche di natura medica, tecnico giuridica e psico-sociale, nonché ad associazioni del territorio".

"L'obiettivo è il recupero sociale attraverso percorsi di sensibilizzazione e consapevolezza di ciò che comporta la guida in stato di ebbrezza - spiega il direttore dell'Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo - o sotto sostanze stupefacenti. Noi non giudicheremo nessuno, ma anzi riteniamo che operare nel recupero sociale sia la vera chiave del successo di questo progetto".

Prossimo appuntamento, a cura sempre di Ac Bari Bat, ad Andria l'11 ottobre.



