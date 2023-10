La nuova stagione del teatro Kismet punta sulle eccellenze

Trentatré spettacoli, con una programmazione che punta su eccellenze della scena contemporanea, compagnie storiche, interpreti apprezzati anche sul grande schermo e produzioni dei teatri di Bari. E' la nuova stagione del teatro Kismet del capoluogo pugliese, battezzata 'Bagliori', con la direzione artistica di Teresa Ludovico. Da ottobre a maggio 2024 sul palcoscenico dell'Opificio per le arti saliranno, fra gli altri, Emma Dante, Mariangela Gualtieri, Chiara Guidi, Sabina Guzzanti, Silvia Gallerano, Sara Bevilacqua, Caterina Filograno, Silvia Calderoni dei Motus e Lucia Zotti. A Lucia Zotti, fra le fondatrici del Kismet, sarà dedicato un omaggio che la vede protagonista degli spettacoli che inaugurano e concludono la programmazione serale, oltre a due appuntamenti dedicati alle famiglie.

Ad aprire gli spettacoli, il 21 ottobre (ore 21), sarà '4000 miglia', adattamento del celebre spettacolo che ha debuttato nel 2011 al Lincoln center theater di New York. Il 3 dicembre (ore 18) sarà invece la volta di 'Natale in casa Cupiello', mentre dal 12 al 14 gennaio (ore 21 e 18) sarà in scena 'La Ferocia', tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia e vincitore del premio Strega. Il 17 e 18 febbraio (ore 21 e 18) protagonista sarà Sabina Guzzanti con 'Le verdi colline dell'Africa' mentre a chiudere la rassegna, il 4 maggio (ore 21), sarà l'evento speciale 'Bestia da stile'. In questa stagione si rinnova la collaborazione con l'associazione culturale Un panda sulla luna: nel foyer sarà presente uno stand dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.





