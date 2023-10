Arcivescovo Bari, servono politiche serie per l'accoglienza

"Il governo deve imparare che l'accoglienza non può essere improvvisata, deve avere alle spalle politiche serie e cultura dell'accoglienza". Lo ha detto Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, a margine della presentazione del protocollo Bari - Baricentro per l'attuazione di una rete d'inclusione -, "invece - ha aggiunto - ci ritroviamo sempre a dover gestire questi argomenti in stato di emergenza. E in emergenza si avvalla tutto e il contrario di tutto".

Satriano ha avvertito che "dobbiamo finirla, perché la storia ci sta dicendo che ciò che abbiamo esportato ci torna indietro chiedendo pane e dignità. Non possiamo far finta di essere sordi a un grido nel quale continuiamo ad albergare, visto che molta immigrazione dei nostri giovani all'estero, al Nord Italia, e di anziani verso la Tunisia o il Portogallo è dettata dalla ricerca di una vita dignitosa".

Satriano ha inoltre confermato di aver iniziato a parlare con il nuovo prefetto di Bari, Francesco Russo, della ricerca di nuovi luoghi da destinare all'accoglienza. "Ne abbiamo iniziato a parlare - ha detto - ma il problema è che ne stiamo parlando già da tempo. Ci sono delle fatiche oggettive, come la mancanza di luoghi e di spazi da adibire a questo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA