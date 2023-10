Policlinico Bari, spazio allattamento certificato da Unicef

Una stanza dedicata, una poltrona, un fasciatoio e un piccolo spazio giochi. E' il 'Baby pit stop', presente nel nido aziendale del Policlinico di Bari, che è stato certificato oggi dall'Unicef. In occasione della 'Settimana mondiale dell'allattamento' c'è stata oggi un'iniziativa a cui hanno preso parte fra gli altri, il direttore amministrativo del Policlinico di Bari Gianluca Capochiani, la direttrice sanitaria Rosa Porfido, l'assessora alle Politiche educative del Comune di Bari Paola Romano, e Michele Corriero, presidente del comitato Unicef Bari. Lo spazio, spiega il Policlinico in una nota, permette alle mamme che lavorano nel presidio ospedaliero di proseguire l'allattamento accogliendo le richieste dei loro bambini in qualsiasi momento della loro giornata.

"Questo spazio esiste da tempo all'interno del Policlinico - ha detto Porfido -. Il riconoscimento Unicef ci inorgoglisce e in questa occasione vogliamo lanciare un messaggio che va oltre la nostra azienda. È importante che le donne possano allattare liberamente i propri figli in una zona protetta anche sul posto di lavoro".



