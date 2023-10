Perde il controllo della moto, un morto e un ferito nel Barese

Un ragazzo di 17 anni, Anthony Innamorato, originario di Mola di Bari, è morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Bari a Conversano, nel Barese. La vittima era in sella ad una moto guidata da un coetaneo che, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito sull'asfalto. Il 17enne è morto sul colpo e per lui sono stati inutili i soccorsi prestati sia da un medico libero dal servizio che era per strada sia dal personale del 118. Il conducente dello scooter, invece, ha riportato la frattura di un femore ed è ricoverato nell'ospedale di Monopoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno verificando l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi nello scontro.

"In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza", ha scritto in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna. "Tutta la comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia", aggiunge Colonna annunciando la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.



