Parco della giustizia a Bari,procuratore 'vigileremo sui lavori'

"Le tempistiche di questo progetto fino ad ora sono state rispettate, vigileremo perché sia così fino alla fine. È importante che Bari abbia un palazzo di giustizia degno, qui l'edilizia giudiziaria è in notevole miglioramento rispetto a prima e di recente a Procura e Tribunale sono stati forniti spazi molto ampi. Un palazzo di giustizia non è però solo un insieme di uffici, ma ha una sua particolarità, è il cuore del presidio di legalità". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, a margine della presentazione del progetto del parco della giustizia di Bari, in corso nella facoltà di Giurisprudenza del capoluogo pugliese.

All'evento ha partecipato anche il rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini: "Questa città - ha detto - vive da sempre una sorta di malinconia dell'incompiuto, in cui i progetti iniziano e poi rimangono sospesi. Come il nostro lungomare, che a un certo punto si interrompe bruscamente. E sempre qui, nell'ateneo, c'è un portone chiuso dal 1955. Sono orgoglioso che si sia scelta l'università, luogo di ricerca e di confronto, per presentare un progetto così importante".



