Parco della giustizia a Bari, Sisto, 'lavori in perfetto orario'

"Il parco della giustizia di Bari è la più importante opera pubblica del ministero della Giustizia, della città di Bari e probabilmente di tutta la Puglia. I numeri parlano chiaro: 405 milioni di investimento, 15 ettari di territorio restituiti alla città, 900 alberi in quello che sarà il più grande parco della città. I quattro edifici che lo comporranno occuperanno il 30% dell'area, il resto sarà verde. È un riconoscimento importante per Bari e un risarcimento necessario dopo l'umiliazione delle udienze nelle tende". A dirlo è il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, a margine della presentazione del progetto del Parco della giustizia di Bari, in corso nella facoltà di Giurisprudenza del capoluogo pugliese.

"I lavori procedono in perfetta linea: la prima pietra sarà posta nel 2024, il primo lotto sarà pronto nel 2026. Quando mi affacciai al ministero nel 2021 - ha aggiunto - di questo progetto non si parlava più. Poi, grazie ai ministri Cartabia e Nordio, c'è stata la possibilità di riprenderlo. Appresi con sgomento che non era incluso tra i fondi del Pnrr, per fortuna li abbiamo recuperati".



