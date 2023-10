Ospedale Corato riceve in dono apparecchiatura per Cardiologia

L'ospedale Umberto I di Corato, in provincia di Bari, da oggi ha a disposizione una nuova apparecchiatura per eseguire il test cardiorespiratorio funzionale da sforzo. Il dispositivo è stato donato al reparto di Cardiologia, su iniziativa della famiglia Mastromauro e in occasione dei dieci anni del progetto 'Media' dell'Associazione salute e sicurezza. La donazione, fa sapere Asl Bari in una nota, rappresenta l'ultima di una serie di iniziative promosse per favorire la diffusione della prevenzione cardiovascolare nelle scuole secondarie di primo grado del territorio, con il contributo professionale dell'unità operativa complessa di Cardiologia di Corato e la collaborazione dei volontari dell'associazione.

La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza, fra gli altri, del direttore sanitario Asl Bari Luigi Rossi, del direttore della Cardiologia Claudio Paolillo, del sindaco di Corato Corrado De Benedittis, e di Marina Mastromauro, in rappresentanza del gruppo Granoro.

Rossi ha parlato di "un esempio virtuoso e duraturo di collaborazione tra l'azienda sanitaria pubblica, l'imprenditoria privata e il mondo del volontariato nel dare risposte concrete alla domanda di salute di un territorio vasto e complesso".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA