Omicidio 19enne nel Brindisino, indagato 'non volevo ucciderlo'

Ha confessato di aver sparato i colpi, ma "non volevo uccidere" Paolo Stasi. E' quanto emerge dall'interrogatorio che si è svolto oggi di Luigi Borracino, il 18enne di Francavilla Fontana (Brindisi) in carcere dal 22 maggio scorso, perchè accusato del delitto di Paolo Stasi, il 19enne ucciso davanti all'ingresso della sua abitazione il 9 novembre del 2022 nello stesso comune. Oggi Borracino, all'epoca del delitto minorenne, è stato interrogato dal procuratore del tribunale dei minorenni Simona Filoni e dal sostituto Paola Guglielmi.

"Ha chiarito la sua posizione tra cui la circostanza che i colpi esplosi dall'arma che aveva in pugno sono i suoi. Ma non era sua intenzione uccidere". Lo dichiara all'ANSA Maurizio Campanino, legale di Borracino.

"Il mio assistito non era infatti a conoscenza del fatto che lo avesse attinto dai due colpi di pistola, e - aggiunge - lo ha saputo solo la sera. Si tratta voglio precisare di un interrogatorio che ha sollecitato lui alla Procura". "Dopo un po' di mesi - prosegue il legale - ha fatto un percorso suo personale ed ha chiesto di essere interrogato per chiarire alcuni aspetti di cui gli inquirenti non potevano avere conoscenza".



