Nel Salento serie tv in primo piano al festival Season

Toni Servillo, Marco D'Amore, Fausto Russo Alesi. E poi ancora Giorgio Pasotti e Antonio D'Aquino.

Sono solo alcuni degli interpreti che, dal 5 all'8 ottobre, animeranno il Season, International series festival in scena a Borgo Terra Rossa, fra i Comuni di Gallipoli e Alezio, in provincia di Lecce. L'evento, organizzato da Simona Gobbi, è dedicato ai protagonisti delle serie tv che porteranno la propria esperienza attraverso il dialogo, il confronto e la condivisione.

Sono numerosi i talk in programma, che vedranno protagonisti alcuni fra i più importanti attori del panorama nazionale, da Servillo a D'Amore. A parlare di tv e cinema ci saranno anche giovani talenti come Giovanni Nasta (Viola come il mare, Speravo de morì Prima, Buongiorno mamma!, Che Dio ci aiuti) e Giovanna Sannino (Mare fuori). Un talk avrà come focus la Spagna, con alcuni dei protagonisti delle serie più acclamate: Harlys Becerra di Vis a Vis, Teresa Riott di Valeria e Mario De la Rosa di La casa di papel. Grande attenzione sarà, inoltre, data a personalità che si dedicano a migliorare la vita delle persone e a costruire comunità più forti e solidali con la consegna del premio Marlù per il sociale. Per rendere omaggio alla Puglia, Season celebrerà infine le antiche tradizioni culturali e culinarie con artisti e chef che racconteranno la memoria del territorio, attraverso la loro arte.



