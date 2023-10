Incendio nel Leccese, fiamme lambiscono case

Un incendio è divampato a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, con le fiamme alimentate dal vento che sono quasi a ridosso del paese. Anche alcuni abitanti della zona sono stati fatti allontanare dalle loro case per essere spostati in aree più sicure. Il sindaco del comune leccese, Pasquale Bleve, ha attivato il Coc. Si cerca di mettere in sicurezza anche alcune strutture ricettive. L'incendio sta interessando principalmente la vasta area di pineta ed ha già danneggiato gravemente una discoteca che si trova in una zona non lontana dal rogo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e personale Arif. E' stato richiesto l'intervento dei canadair che potrebbero arrivare solo domani mattina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA