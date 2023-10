Emiliano, 'Parco giustizia a Bari è un sogno che si avvera'

"Veder nascere un parco della giustizia nella città di Bari è un sogno, finalmente possiamo dare dignità alla magistratura pugliese con un investimento pubblico rilevante, che restituisce speranza agli operatori di diritto che nei tribunali lavorano e investono parte rilevante della loro vita. Seguiremo con interesse il prosieguo dei lavori". Lo ha detto in un messaggio video il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, relativamente al progetto del parco della giustizia di Bari la cui presentazione è in corso nella facoltà di giurisprudenza dell'università del capoluogo pugliese. Emiliano si trova a Torino per il festival "L'Italia delle Regioni".



