Si insedia arcivescovo Taranto, 'città vivace e complessa'

"Taranto è una città molto vivace e complessa, ma credo che abbia già avviato un processo di rivalutazione della propria storia. Rinnoviamo il patto di collaborazione con le istituzioni per portare Taranto sulle prime pagine delle cronache nazionali per farne conoscere le bellezze, il progresso che essa compie e le opere che le danno onore". Così il neo arcivescovo di Taranto Ciro Miniero, che ha iniziato oggi il suo ministero episcopale con una serie di celebrazioni tra città vecchia e città nuova.

"Certo i problemi - ha detto il presule intrattenendosi con i giornalisti - non mancano. Basta camminare per le strade e vedere il colore rosso dei guard-rail a causa delle polveri industriali: ci fanno capire subito che è una realtà malata, una terra malata, e qui bisogna compiere tutti gli sforzi perchè chi può deve mettere nelle condizioni la gente di poter vivere serenamente e tranquillamente con il lavoro e con la salute". Un riferimento anche alla questione ambientale e ai problemi di inquinamento, a partire dai quartieri a ridosso dello stabilimento siderurgico ex Ilva. "Non ci può essere - ha osservato mons. Miniero - chi sta meglio perchè si trova in una zona con minori problemi e chi invece sta peggio perchè costretto a vivere in una zona che porta dei rischi. Tutti abbiamo diritto a una vita dignitosa".

Il neo arcivescovo ha detto di aver colto "la sofferenza più grande nella mancanza di lavoro, nella mancanza di prospettive, e dobbiamo impegnarci perchè tanti giovani restino a Taranto, restino nel sud Italia, per esprimere ciò che hanno preso da qui e hanno maturato lungo il percorso della formazione. Poi certamente possono scegliere dove meglio realizzare la propria esperienza, ma non devono andar via con l'amarezza nel cuore perchè abbandonano la loro terra di origine".



