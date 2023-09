Tentata rapina di un Rolex a Bari, arrestato un 21enne

Un 21enne è stato arrestato a Bari perchè ritenuto responsabile del tentativo di rapina di un Rolex e di aver ferito un uomo in seguito all'esplosione di colpi di arma da fuoco. Il giovane è stato arrestato sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari su richiesta della Procura. Il 21enne, sorvegliato speciale, è accusato di rapina aggravata, tentata rapina aggravata, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, lesioni personali aggravate. I fatti risalgono al 5 giugno scorso.

Secondo quanto accertato dalla squadra mobile di Bari il 21enne avrebbe fatto finta di essere interessato all'acquisto del costoso orologio dopo un annuncio su internet, fissando un appuntamento con il proprietario del Rolex, un 39enne di Foggia, in una zona isolata di Ceglie del Campo, a Bari. Quando il venditore è arrivato sul posto con un cugino, il 21enne avrebbe provato a rapinarlo minacciandolo con una pistola, insieme ad un complice. L'uomo, dopo aver intuito le intenzioni dei due giovani, riuscì a fuggire in auto, conservando il Rolex. Suo cugino di 52 anni, invece, sceso dall'auto, venne ferito alla gamba da uno dei due colpi di pistola esplosi. I presunti aggressori dopo aver colpito con un calcio la vittima avrebbero sottratto all'uomo una collanina d'oro. Nel corso delle indagini in una casa di proprietà del 21enne i poliziotti hanno sequestrato una pistola calibro 7.65 mm, rubata, poi identificata come l'arma utilizzata per ferire il 52enne.

Per ricostruire l'accaduto i poliziotti hanno acquisito le testimonianze delle vittime, visionato telecamere di sorveglianza e svolto esami tecnici sui contatti, telematici, intercorsi tra il venditore ed il finto acquirente dell'orologio. Non è stato ancora individuato il presunto complice del 21enne arrestato.



