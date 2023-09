Altro poker del Napoli, travolto il Lecce

Il Napoli ha ripreso a correre. la settima giornata della serie si apre con il successo dei campioni d'Italia che dopo i quattro gol rifilati all'Udinese nel turno infrasettimanale hanno fatto il bis anche con il Lecce: poker della squadra di Garcia in casa dei salentini.

Napoli in vantaggio con Ostigard al 16' del primo tempo, il raddoppio arriva nella ripresa, al 6', con Osimhen (partito dalla panchina e subentrato a Simeone). Nel finale entra e segna Gaetano (43'), su rigore Politano firma il 4-0 in pieno recupero.



