Ruote nella Storia di Aci fa tappa nel leccese

Il viaggio nei luoghi più belli d'Italia dedicato ai cultori di auto d'epoca creato da Automobile Club d'Italia e da ACI Storico ritorna nel Salento il 1° ottobre. Ruote nella Storia, format nazionale che attraversa il Paese con l'associazione Borghi più Belli d'Italia, arriva a Galatina, grazie all'iniziativa "Galatina…com'eravamo" organizzata dall'associazione "Consiglio di Quartiere Rione Italia".

La manifestazione organizzata dall'Automobile Club Lecce, presieduto da Francesco Saverio Sticchi Damiani e diretto da Francesca Napolitano, ha già registrato il sold out di vetture partecipanti, 80 "Dopo il successo delle prime due edizioni, Ruote nella Storia arriva nella splendida Galatina - dichiara il presidente Sticchi Damiani - rappresenta una nuova occasione per valorizzare il patrimonio inestimabile di cultura, eleganza e fascino del territorio condividendo la passione per le auto d'epoca in un contesto reso ancora più magico dalla scenografia e dai personaggi di 'Galatina com'eravamo'".

Tra i modelli presenti la "Balilla" Anni '30 e la "Topolino", la Jaguar MK del 1950, la Lancia Aurelia B 24 convertibile America, la Jaguar E Type Roadster, la Mercedes SL. Ed ancora, la Lancia Appia e l'Alfa Spider. Immancabili anche le auto 'popolari' come la Fiat '500, il Maggiolino e la Bianchina panoramica. Non mancherà la più conosciuta "macchina del tempo" a quattro ruote: la Delorean dmc-12, compagna di viaggio di 'Doc' Brown- Christopher Lloyd e di Marty Mc Fly- Michael J. Fox in "Ritorno al Futuro". La manifestazione è un evento cofinanziato dall'Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione PO Puglia FESR -FSE 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8, ed è realizzata con la collaborazione con SARA Assicurazioni e CIA (Confederazione Italiana Agricoltori).





