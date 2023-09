Tabaccaia uccisa a Foggia durante una rapina, domani i funerali

Saranno celebrati domani, venerdì 29 settembre, alle ore 16, i funerali di Franca Marasco, la titolare della tabaccheria uccisa a coltellate durante una rapina il 28 agosto scorso in via Marchese de Rosa, a Foggia. Ad un mese esatto dal delitto, dopo l'autopsia che si è svolta ieri, le esequie nella cattedrale di Foggia saranno celebrate da Monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo della diocesi Foggia Bovino. In città sarà lutto cittadino come disposto dalla commissione prefettizia che guida il Comune di Foggia, da tempo commissariato.

Sul fronte investigativo si è in attesa della chiusura delle indagini nei confronti dei due presunti responsabili. Il cittadino marocchino ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio e il complice, un italiano 70enne che avrebbe fornito l'arma del delitto, un coltello.



