Lecce: ancora lavoro differenziato per Banda

Prosegue sul manto erboso dell'Acaya il lavoro settimanale del Lecce del tecnico Roberto D'Aversa, in vista della sfida casalinga di sabato contro il Napoli. Ancora lavoro differenziato per Banda e Dermaku. L'esterno zambiano ha lavorato a parte a seguito della lesione di primo grado al flessore, mentre il difensore albanese prosegue nel lavoro personalizzato. Entrambi saranno disponibili dopo la sosta del campionato prevista per metà ottobre.

Contro i partenopei sarà assente anche il centrocampista franco-guineano Kaba che, espulso nella gara di martedì contro la Juventus, verrà appiedato dal giudice sportivo: il francese Blin il possibile rimpiazzo. Domattina allenamento di rifinitura al Via del Mare.



