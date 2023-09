'Family concert' al Petruzzelli con sinfonia Rossini l'1 ottobre

Al teatro Petruzzelli domenica 1 ottobre alle 18.00 ci sarà un 'Family concert', diretto da Vincenzo Perrone, con solista Gabriele Ceci, primo violino dell'orchestra del Teatro. Il programma propone: Sinfonia, dall'opera 'La gazza ladra' di Gioachino Rossini, Havanaise, in Mi maggiore, per violino e orchestra, op. 83 di Camille Saint-Saëns, Le carnaval des animaux, elaborazione per orchestra a cura di Antonello Tosto, in prima esecuzione assoluta, Polonaise da concerto n. 1, in Re maggiore, per violino e orchestra, op. 4 di Henryk Wieniawsky e Giove, da 'The planets', suite per orchestra, op. 32 di Gustav Holst.

Perrone dopo essersi diplomato con lode al Conservatorio 'E.

R. Duni' di Mater ha studiato direzione con Bellugi e Kalmar, esibendosi in concerti tenuti in Svizzera, Austria, Slovenia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Israele, Stati Uniti per importanti istituzioni musicali.

Il costo del biglietto per l'evento di domenica è di 1 euro per gli spettatori fino ai 12 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA