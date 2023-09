Ex Ilva: Morselli mostra ai clienti il manifesto contro di lei

Durante l'evento Steel Commitment, il roadshow commerciale con clienti e fornitori organizzato a Taranto da Acciaierie d'Italia, ha preso la parola l'amministratore delegato Lucia Morselli, illustrando gli investimenti fatti dall'azienda e mostrando al termine del suo intervento il manifesto contro di lei fatto affiggere in città dai sindacati. A quanto si è appreso, la manager ne ha confutato i contenuti evidenziando i risultati raggiunti nel rispetto dell'ambiente e l'impegno profuso per far fronte alle difficoltà degli ultimi anni. Sul manifesto campeggia una foto dell'ad con accanto una medaglia e la scritta "peggior gestione di sempre".

L'evento si è svolto mentre fuori dallo stabilimento i lavoratori dell'ex Ilva scioperavano con presidi davanti alle portinerie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA