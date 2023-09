Operazione antidroga nel Barese, arresti

Una vasta operazione antidroga è in corso in alcuni comuni della provincia di Bari, tra cui Castellana Grotte, Putignano, Noci, Polignano a Mare, Alberobello, Locorotondo e Acquaviva delle Fonti. I carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di decine di indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale dedito al traffico di droga e operante nel sud Barese.

L'operazione arriva al termine di complesse indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Maggiori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 in Procura a Bari.



