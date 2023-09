La Carovana della prevenzione di Komen torna in Puglia

Il 4 e 5 ottobre in Puglia torna La carovana della prevenzione, l'iniziativa ideata da Komen Italia e policlinico Gemelli per diffondere informazioni sulla prevenzione dei tumori ma anche per mettere a disposizione gratuitamente screening di natura senologica, urologica ed endocrinologica. Gli appuntamenti nella regione sono a Corato, il 4 ottobre, e a Giovinazzo il giorno successivo. Questa edizione, come quella del 2022, vede in prima linea anche Maiora, azienda protagonista della grande distribuzione al Centro-Sud con l'insegna Despar. Per l'occasione, l'interno dei parcheggi dei punti vendita si trasformerà in un vero e proprio centro di informazione sulla prevenzione, con la presenza di unità mobili, personale qualificato e strumentazioni di alta tecnologia per eseguire, tramite prenotazione preventiva sul sito web, gli esami senologici, urologici ed endocrinologici, rivolti sia alle donne sia agli uomini. "Abbiamo scelto di rinnovare la nostra collaborazione con Komen Italia e la Carovana della prevenzione per il secondo anno consecutivo perché sposiamo i valori di questa iniziativa - spiega Pippo Cannillo, presidente e ad di Maiora -. Come importanti novità, abbiamo aumentato le tappe e allargato i test diagnostici agli uomini, oltre che alle donne".



