Tentata rapina a portavalori a Bari, la polizia arresta 2 uomini

Due uomini di 52 e 42 anni sono stati arrestati in flagranza ieri mattina, dai poliziotti della squadra mobile di Bari, perché ritenuti responsabili in concorso della tentata rapina aggravata ai danni di guardie giurate. Il fatto è avvenuto ieri all'esterno della filiale Unicredit di via Bruno Buozzi. I due, a bordo di uno scooter Honda Sh e con il volto coperto da cappuccio e scaldacollo, secondo una prima ricostruzione, hanno aspettato che i vigilantes scendessero dal portavalori e prelevassero il denaro - circa 350mila euro - contenuto in sacchi da versare in banca per poi raggiungerli, minacciarli con pistole giocattolo (senza tappo rosso) e intimare loro di consegnare il denaro. Lì però era presente una macchina della sezione Falchi della squadra mobile, che è quindi intervenuta immediatamente per fermare la rapina. Il primo rapinatore è stato bloccato subito sul posto, il secondo poco dopo al termine di un breve inseguimento a piedi.

I due sono stati disarmati (solo dopo si è accertato che le armi non fossero vere) e, nella macchina di uno di loro parcheggiata a poca distanza dal luogo della tentata rapina, sono stati trovati arnesi per lo scasso, due cellulari, ricetrasmittenti, cappelli con visiera, una parrucca e un'altra pistola giocattolo. Lo scooter utilizzato per la tentata rapina è risultato rubato. Ai rapinatori sono contestati anche i reati di ricettazione (in relazione all'Sh rubato) e di resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA