Sindaci ai fornelli, vincono la nuova edizione Decaro e Bruno

Non solo in prima linea per amministrare i propri Comuni e rispondere alle esigenze dei cittadini, ma anche cuochi provetti. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e la collega di Andria, Giovanna Bruno, si sono infatti aggiudicati l'ottava edizione di 'Sindaci ai fornelli!', la gara di cucina ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzata e prodotta dall'agenzia Rp Consulting di Bari, con il patrocinio del Comune di Bisceglie in collaborazione con Apulia Project. A partecipare sono stati otto sindaci pugliesi e due loro quotati colleghi di altre regioni italiane e ad aggiudicarsi il primo posto, durante l'evento di ieri al Politeama di Bisceglie, è stata la squadra blu, composta da Decaro e Bruno, seguiti dallo chef stellato Angelo Sabatelli (ristorante Angelo Sabatelli di Putignano) e da Maurizio Tinelli (Yuki cucina giapponese di Noci). La vittoria è arrivata con il piatto denominato Notte buia con ostriche e nduja: troccolo con vellutata di pomodoro, friggitelli, ostriche, caviale di salmone e 'nduja. "La mia specialità? - ha scherzato Decaro -. Tagliare i pomodorini, è l'unica cosa che so fare". "Mi ha fatto piacere vedere tanti sindaci venuti da altre parti d'Italia mettersi in gioco per questa serata - ha aggiunto -. Ci ha fatto piacere stare insieme a tanti chef che fanno conoscere la Puglia a tutto il mondo".

Il primo preparato dai sindaci di Bari e Andria ha conquistato la giuria, composta da personalità di alto profilo del mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese, e sbaragliato la concorrenza delle altre squadre, che pure hanno preparato ottimi piatti. In giuria diverse personalità di alto profilo del mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese. A condurre la serata è stato Mauro Pulpito, affiancato dalla speaker di Radionorba Claudia Cesaroni, con le incursioni dell'attore e showman, Antonio Stornaiolo.



