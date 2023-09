Sbarcati 83 migranti in Salento, ci sono anche 15 minorenni

Sono 83 i migranti sbarcati nella notte al porto di Leuca, in provincia di Lecce, a bordo di una barca a vela. A causa di un temporale i migranti hanno avuto difficoltà a gestire l'imbarcazione che è stata soccorsa con difficoltà al largo di Castro. Le persone sbarcate sono irachene, iraniane e afgane. Tra loro anche 11 donne e 15 minori di cui sei non accompagnati. Le loro condizioni di salute sono buone. L'imbarcazione è stata intercettata da un elicottero della sezione aerea di Bari della Guardia di finanza dopo una richiesta di soccorso pervenuta al 112 dei carabinieri.

Accolti in porto dai volontari della Croce rossa i migranti sono stati poi trasferiti in un centro di prima accoglienza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA