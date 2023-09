Inaugurata area accoglienza passeggeri in porto di Barletta

Un'area estesa per 195 metri quadrati creata per fornire accoglienza turistica ai passeggeri in arrivo al porto di Barletta. È la nuova stazione inaugurata oggi e voluta dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (AdSPMAM). Il nuovo servizio è stato finanziato dal programma di cooperazione territoriale interreg V-A Greece -Italy 2014-2020 e intende sostenere lo sviluppo e le attività dei porti minori puntando sul settore crocieristico del lusso.

"Ora dobbiamo convenzionarci con un operatore del settore del trasporto marittimo che possa mettere a disposizione navi per mini crociere e portare turisti nel nostro territorio che è bellissimo e ha tante potenzialità", ha detto il sindaco di Barletta Cosimo Cannito a margine della inaugurazione della nuova stazione di accoglienza turistica. "È una struttura che permette di promuovere una città e un territorio", ha aggiunto Ugo Patroni Griffi, presidente dell'AdSPMAM evidenziando che "dobbiamo ora fare degli sforzi sinergici per convincere gli armatori a scalare questo porto.

Iniziamo a portarlo nelle grandi manifestazioni fieristiche dedicate alla crocieristica ma bisogna fare un passo in più.

Bisogna invitare i cosiddetti fam tour, i familiarization tour per far vedere Barletta e far comprendere che è un hub per altre mete, che è il porto della Bat e con il coinvolgimento di tutti i comuni si può fare del marketing territoriale significativo.

L'interesse lo abbiamo sollevato". "Parallelamente abbiamo intrapreso un complesso progetto finalizzato a potenziare l'infrastrutturazione del porto - ha continuato Patroni Griffi - Abbiamo già avviato il dragaggio dei fondali che renderà fruibile lo scalo anche a navi, non solo commerciali, di ultima generazione ed entro l'anno, inizieranno i lavori di prolungamento dei moli per aumentare la sicurezza negli ormeggi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA