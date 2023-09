Cibo, ambiente e arte, a Lecce torna Yeast photo festival

Unisce fotografia, cibo e arti visive per ripensare il rapporto tra uomo e ambiente la rassegna internazionale 'Yeast Photo Festival' che si terrà dal 28 settembre al 12 novembre in provincia di Lecce. Sarà un evento diffuso tra il capoluogo salentino ed il borgo di Matino con mostre, dibattiti, tavole rotonde ed eventi collaterali, come si legge in una nota, "per una riflessione sullo stato dell'umanità e del nostro pianeta". Apertura dal 28 settembre al 1 ottobre con talk, incontri con gli autori, workshop, visite guidate e letture portfolio. Tra gli ospiti il famoso chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese con un panel su cibo e clima.

'Food is identity': questo il tema della manifestazione, che di anno in anno viene declinato su una suggestione specifica. Nel 2023: 'Soulfood. And Beyond.': il cibo come nutrimento non solo del corpo, ma anche dell'anima, tra consolazione, vicinanza, passione, forza e amore in ogni attimo delle nostre vite.

Yeast Photo Festival è organizzato dalle associazioni culturali Besafe e Onthemove con il patrocinio di ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Città di Lecce, Comune di Matino, Unisalento, FAI -delegazione di Lecce gruppo Salento jonico. Tra gli artisti: Olaf Breuning, Niall McDiarmid, Mario Wezel, Lars Borges & Luzie Kurth, Alain Schroeder, Henry Hargreaves, Dougie Wallace, Maria Giovanna Giugliano, Tereza Jobová, Matthieu Nicol, Elena Subach e Lys Arango.



