Torna Conversazioni sul futuro, 70 eventi per la 10/a edizione

Quattro giorni con oltre 70 appuntamenti tra incontri, presentazioni, monologhi, proiezioni, spettacoli e visite guidate: da giovedì 12 a domenica 15 ottobre a Lecce il festival Conversazioni sul futuro festeggia la sua decima edizione con un ricco programma che coinvolgerà circa 150 speaker nazionali e internazionali.

Nelle sei sezioni previste (Edu_care, Cinema, Gusto, Libri, Musica, Talk) si discuterà di ambiente, attivismo, clima, comunicazione, design, diritti, economia, esteri, giornalismo, fotografia, fumetto, lingua, musica, satira, storia e molti altri temi di attualità. Promosso dal 2013 dall'associazione Diffondiamo idee di valore, con il coordinamento di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, il festival prova a raccontare il mondo contemporaneo e le sue prospettive future, nelle sue innumerevoli sfaccettature, promuovendo sempre occasioni di confronto con pluralità di argomenti, linguaggi e punti di vista.

Tra gli ospiti, in attesa del programma definitivo, lo storico francese Nicolas Werth, presidente di Memorial France, la più importante Ong russa (Nobel per la pace) che tenta di preservare la memoria delle violazioni dei diritti umani in Russia, il fotografo Ferdinando Scianna che, in dialogo con Valentina Notarberardino, racconterà il suo sguardo prestato alle copertine dei libri, la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci, la giornalista Cecilia Sala, il regista Fabio Masi con Male nostrum, un racconto fatto di immagini e contenuti vividi e senza filtri sul tema dei flussi migratori con la partecipazione del falegname, pescatore e soccorritore dei naufraghi a Lampedusa Vito Fiorino e dell'attivista egiziano Remon Karam. Per continuare a parlare, anche nella decima edizione, di due vicende da sempre al centro del dibattito di Conversazioni sul futuro, torneranno Paola Deffendi e Claudio Regeni. Marco Damilano, Fabio Anselmo e Floriana Bulfon ripercorreranno con Ilaria Cucchi le tappe dei processi sull'omicidio del fratello Stefano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA