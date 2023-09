Policlinico Bari primo a essere connesso con banda ultra larga

Il Policlinico di Bari è la prima struttura sanitaria in Italia a essere connessa con la banda ultra larga, grazie ai fondi del Pnrr. L'attivazione della rete ultra veloce di Vodafone Italia è stata presentata questo pomeriggio nel corso dell'incontro ' Reti ultraveloci per abilitare la sanità digitale'. Presenti, fra gli altri, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione Alessio Butti, del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, del direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore, dell'assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese del chief commercial officer di Vodafone Italia Lorenzo Forina. L'attivazione della nuova banda fa parte dei lavori previsti dal Piano sanità connessa, uno dei cinque piani operativi dell'Investimento 3 Reti ultraveloci e 5G e rientra nei progetti di intervento pubblico della Strategia italiana per la banda ultra larga, finanziato e promosso dal dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr. È stato attuato da Infratel Italia e aggiudicato a Vodafone Italia, in sinergia con Regione Puglia e la società in-house regionale InnovaPuglia. Il piano è suddiviso in otto lotti e prevede un investimento complessivo pari a circa 315 milioni di euro, con l'obiettivo di fornire servizi di connettività a banda ultra larga alle strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio nazionale, consentendo quindi di abilitare servizi digitali innovativi.

"Abbiamo migliorato la velocità di connessione nella nostra azienda ospedaliera di dieci volte, passando da uno a dieci Gbit al secondo - ha spiegato Migliore -. Abbiamo a disposizione un'autostrada digitale che ci consente un trasferimento rapido e sicuro di dati e informazioni tra le diverse unità operative del Policlinico, del Giovanni XXIII e del magazzino in zona industriale".



