Minacce di morte alla moglie e al figlio omosessuale, arrestato

Minacciava di morte la moglie e il figlio ventenne, in particolare da quando il giovane aveva rivelato la propria omosessualità, e contestava alla donna di sostenere la scelta di vita del figlio. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un uomo è stato arrestato a Foggia sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura.

La Polizia sottolinea come "la misura cautelare sia stata adottata all'esito di diversi interventi da parte del personale della squadra volanti della Questura di Foggia che hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di ricostruire una situazione familiare particolarmente allarmante, poiché caratterizzata da diversi episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della moglie e del figlio ventenne". Stando a quanto ricostruito dalla polizia, già in passato l'uomo avrebbe dimostrato una tendenza ad assumere atteggiamenti iracondi durante litigi sorti per futili motivi.



