Lecce: D'Aversa "Juve arrabbiata, noi entusiasti e concentrati"

La gara contro la Juventus per riscrivere la storia. Il Lecce di Roberto D'Aversa, imbattuto ed attuale terza forza del campionato, vola all'Allianz Stadium per sfidare i bianconeri, dietro i giallorossi ed ancora scossi dalla brutta figura rimediata contro il Sassuolo. Una sfida impari, organico alla mano, ma che i salentini giocheranno a viso aperto e con ragionevole spregiudicatezza. L'allenatore Roberto D'Aversa, alla vigilia, la vede così: "Loro partiranno forte, stante anche il risultato negativo ottenuto contro il Sassuolo - esordisce il tecnico nella conferenza della vigilia.

Normale che affrontiamo una squadra forte, una delle candidate alla lotta scudetto. Di certo saranno arrabbiati per la sconfitta subita, noi dovremmo essere concentrati al massimo perché spingeranno tanto". Una gara affascinante, che mai che il Lecce avrebbe sognato di giocare proprio davanti ai bianconeri in classifica. "Non mi stancherò mai di dire che è bello ed è giusto che ci sia entusiasmo - ammette D'Aversa - Ma è necessario restare concentrati su quello che è il nostro obiettivo, cioè il raggiungimento della salvezza".



