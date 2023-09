Capitale cultura 2026, Gifuni e Al Bano nel comitato per Lucera

Fabrizio Gifuni, Al Bano Carrisi e Renzo Arbore sono alcuni dei nomi di artisti famosi che compongono il comitato tecnico scientifico a sostegno della candidatura di Lucera a Capitale della cultura 2026. Il dossier ufficiale della candidatura, 'Lucera 2026, Crocevia di Popoli e Culture', è stato presentato sabato 23 settembre al Teatro Garibaldi alla presenza di delegati e componenti del comitato tecnico-scientifico e del comitato dei promotori del progetto.

"La candidatura di Lucera a Capitale italiana della Cultura la sento un po' figlia - spiega Gifuni - dell'esperienza fatta in sette anni con PrimaVera al Garibaldi, durante i quali ho portato qui tantissimi artisti che hanno scoperto una città di un'importanza grandissima non solo nel Meridione d'Italia. ma nell'intero territorio nazionale". "Il progetto Lucera 2026, città capofila dei Monti Dauni ed unica in Puglia candidata a Capitale italiana della Cultura, ha fatto scattare una scintilla, ha generato - dichiara il sindaco Giuseppe Pitta - un patrimonio sociale e di collaborazione che durerà oltre ogni risultato".

Le ultime tappe prima della proclamazione della capitale italiana della cultura 2026 prevista il 29 marzo 2024 prevedono il 27 settembre l'invio del dossier alla presenza degli istituti scolastici e dell'intera comunità di Lucera, il 15 dicembre la definizione da parte della commissione della short list delle 10 città finaliste, poi ci sarà l'audizione pubblica dei progetti finalisti entro il 14 marzo 2024.



