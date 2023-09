Canottaggio: oro per Tamborrino e Bellomo nel beach sprint

Prestigioso successo in azzurro per due atleti del circolo Barion di Bari: nella "Coupe de la Jeunesse" di beach sprint hanno conquistato uno storico oro i giovani Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo (entrambi sedicenni), trionfando nel doppio maschile con il body della nazionale under 19.

Con questa vittoria gli azzurrini salgono al secondo posto nel medagliere per nazioni dietro la Spagna e davanti alla Svizzera, nella prima edizione della manifestazione disputata a Castagneto Carducci, in Toscana, sulla spiaggia di Donoratico. "Siamo contentissimi - osserva Francesco Rossiello, presidente del circolo Barion -. Questo traguardo è l'ennesima dimostrazione che si può arrivare lontano anche partendo dal Sud. Hanno vinto i due nostri straordinari ragazzi ma assieme a loro esultano un'intera sezione ed uno staff che offrono a ciascuno dei propri tesserati la possibilità di crescere e fare bene, anche ai massimi livelli".

Questo primo posto consolida la supremazia continentale per la coppia del Barion, già vittoriosa ai campionati italiani di Varese di canottaggio fra gli under 17, nella stessa specialità.

E che soprattutto li motiva in vista dei mondiali di coastal rowing e beach sprint che si terranno a Barletta da giovedì prossimo. Dove Tamborrino e Bellomo ce la metteranno tutta per essere profeti in patria, puntando all'ennesimo risultato a sensazione, stavolta a pochi chilometri da casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA