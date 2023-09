Vela: Gran Bretagna vince tappa Sail GP Taranto

Il team della Gran Bretagna di Ben Ainslie, dopo avere vinto due settimane fa l'evento di Saint Tropez, si è aggiudicato anche il Rockwool Italy Sail Grand Prix, il quarto dei dodici eventi della stagione 4 di SailGP, unico appuntamento in Italia del circuito mondiale dei catamarani 'volanti' F50, disputato ieri e oggi a Taranto.

Il podio finale è stato determinato dalla classifica generale al termine della quinta prova. Non è stato, infatti, possibile portare a termine la finale, per la quale si erano qualificati Emirates Great Britain SailGP Team, Australia SailGP Team di Tom Slingsby e United States SailGP Team di Jimmy Spithill, a causa del vento calato bruscamente. Questi team, in questo ordine, sono dunque i primi tre classificati.

Dai 20 nodi di vento che hanno permesso alle barche di volare sul mare a velocità superiori ai 70 km/h (toccando in alcune occasioni punte di 80 Km/h) della prima giornata, si è passati ad arie leggere di 7/9 nodi. Dopo il risultato di Taranto, il team australiano conserva la leadership, con gli inglesi che salgono al secondo posto e gli spagnoli ora terzi.

"Siamo molto contenti - ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci - perché, al di là dello sforzo organizzativo oltre che finanziario, notevole per una città della nostra taglia, siamo in un circuito internazionale che qualifica non solo la promozione del nostro territorio, ma psicologicamente sta intervenendo sul nostro sistema di imprese, sui nostri giovani e sulla nostra classe dirigente. Ci sta mostrando che la meravigliosa città di Taranto, in piena transizione ecologica, può fare grandi cose e le può fare fuori dai circuiti tradizionali della grande industria, che hanno arrecato ferite al nostro territorio".



